بالفيديو.. انفعال ” غالب ” بعد تبديله في مباراة الدوري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب النصر إبراهيم غالب في هيئة غاضبة ، بسبب قرار المدرب الأرجنتيني جوستافو باستبداله خلال مباراة الجولة الـ15 من دوري المحترفين اليوم الجمعة .
وظهر ” غالب ” في الفيديو برد فعل عنيف ، حيث ركل صندوق المياة المتواجد بجوار دكة البدلاء ، وحاول الابتعاد عن الجهاز الفني الذي سعى لتهدئته .
وكان النصر قد تعرض لهزيمة بثلاثة أهداف مقابل لصالح نظيره الاتفاق فيما سجل النصر هدفين خلال مباريات اليوم .
ابراهيموفيتش[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 16 ساعة
والله ما اللومه ..يا ناس معقول غالب يطلع وحسام غالي يالله يمشي ويستمر أساسي ..
انتهى موسمك يا نصر
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 16 ساعة
شغل ورعان
هذا نادي عالمي
هههههههه
كذبه وصدقوها
اقل مايقال عليهم
نادي حواري مطور
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 15 ساعة
معه حق تارك الشايب المصري يتسدح ومعطل الوسط ومطلعه بعد صناعة الهدف الأول
ابو غالب[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 15 ساعة
عادي جدا هذه حال الكرة يوما لك ويوما عليك هزيمة النصر من الاتفاق وقبلها هزيمة الهلال من الفيحاء يعني قطبا العاصمة كلهم انهزمو مافيش احد احسن من الثاني
عبدالعزير الشمراني[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 7 ساعات
يشوت الماء وجه الهندي
زعيم اسيا وسيدها******[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 4 ساعات
الشرقيه صعبه قويه ههههههههه.
صحيح حدكم الشرقيه.