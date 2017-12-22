بالفيديو.. انفعال ” غالب ” بعد تبديله في مباراة الدوري

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب النصر إبراهيم غالب في هيئة غاضبة ، بسبب قرار المدرب الأرجنتيني جوستافو باستبداله خلال مباراة الجولة الـ15 من دوري المحترفين اليوم الجمعة .

وظهر ” غالب ” في الفيديو برد فعل عنيف ، حيث ركل صندوق المياة المتواجد بجوار دكة البدلاء ، وحاول الابتعاد عن الجهاز الفني الذي سعى لتهدئته .

وكان النصر قد تعرض لهزيمة بثلاثة أهداف مقابل لصالح نظيره الاتفاق فيما سجل النصر هدفين خلال مباريات اليوم .