بالفيديو.. مشجع سعودي ينظف المدرجات بعد مباراة خليجي 23
في لفتة مشرفة ، رصدت عدسات الكاميرا بمحض الصدفة أحد المواطنين من مشجعي الأخضر ، حرص على تنظيف المدرجات من مخلفات المشجعين ، على الرغم من أن المباراة في استاد الملك جابر الدولي الكويتي .
يذكر أن المنتخب الوطني حقق نصره للمرة الأولى في ديربي الخليج على المنتخب الأزرق اليوم الجمعة في الجولة الافتتاحية من مباريات كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، بتحقيق هدفين مقابل هدف واحد فقط للكويت .
في مشهد مٌشّرِف .. مشجع سعودي يقوم بتنظف المدرجات بعد إنتهاء مباراة منتخبا الوطني ومنتخب الكويت.
:#الكويت_السعوديه pic.twitter.com/bsntvGYMvj
— السعودية (@KSA) December 22, 2017
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 17 ساعة
بالله يا اخوانا اتاكدو انه سعودى اصل وفصل مو متجنس او حتى سووله تحليلDNA😂😂😂😂
عبدالله99[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 ساعة
استاد الامير جابر ياصدى وين ماك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 17 ساعة
نبي نعلق بس المشكلة التعليق ينبلع مع الأيميل وكل شي
وترجع تحط الايميل من جديد😌
عمومآ بيض الله وجهه
هذيلن هم شبابنا
مصدر فخرنا👍👍👍
عبدالرحمن الناصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 11 ساعة
القرني أنت متأكد إن حسابك مهوب مخترق
أول مره أشوف لك كلام مرتب ومنطقي ومافيه سب
لا لا مستحيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 11 ساعة
ههههههههه ههههههههههه
أجل توك صاحي
لا تطمن مهو مخترق ولاشي
رح لبقية الأخبار
تشووووووووف العج والساااافي
هذي كلها مني
وأنصحك لاتدخل تويتر
لأني أحرقت الأخضر واليابس هناك
مسكت عولا من أذن👌👂 وابراهيم من أذن👌👂
وصفقت بروسهم مع بعض😉😉😉