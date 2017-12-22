بالفيديو.. مشجع سعودي ينظف المدرجات بعد مباراة خليجي 23

نواف السالم(صدى):

في لفتة مشرفة ، رصدت عدسات الكاميرا بمحض الصدفة أحد المواطنين من مشجعي الأخضر ، حرص على تنظيف المدرجات من مخلفات المشجعين ، على الرغم من أن المباراة في استاد الملك جابر الدولي الكويتي .

يذكر أن المنتخب الوطني حقق نصره للمرة الأولى في ديربي الخليج على المنتخب الأزرق اليوم الجمعة في الجولة الافتتاحية من مباريات كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، بتحقيق هدفين مقابل هدف واحد فقط للكويت .