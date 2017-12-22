بالصور.. ” مدني مكة ” يخمد حريق نشب بأحد عمارات قريش
تمكنت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في أحد العمارات بحي بطحاء في قريش ، اليوم الجمعة .
وباشرت الجهات الأمنية الحادث لإنقاذ المواطنين وإخلاء المبنى من السكان ، دون حدوث إصابات .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله على عدم وجود إصابات….
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله على عدم وجود إصابات….
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ 8 ساعات
الله انجاهم برحمته ولطفه