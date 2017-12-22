بالصور.. ” مدني مكة ” يخمد حريق نشب بأحد عمارات قريش

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في أحد العمارات بحي بطحاء في قريش ، اليوم الجمعة .

وباشرت الجهات الأمنية الحادث لإنقاذ المواطنين وإخلاء المبنى من السكان ، دون حدوث إصابات .