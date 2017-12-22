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  3. بالصور.. ” مدني مكة ” يخمد حريق نشب بأحد عمارات قريش

بالصور.. ” مدني مكة ” يخمد حريق نشب بأحد عمارات قريش

بالصور.. ” مدني مكة ” يخمد حريق نشب بأحد عمارات قريش
نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في أحد العمارات بحي بطحاء في قريش ، اليوم الجمعة .

وباشرت الجهات الأمنية الحادث لإنقاذ المواطنين وإخلاء المبنى من السكان ، دون حدوث إصابات .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 17 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات

الحمد لله على عدم وجود إصابات….

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات

الحمد لله على عدم وجود إصابات….

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