جمعية ” كفى ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بفرعيها

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ” كفى ” مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء ، للعمل بفروع الجمعية في مكة المكرمة وجدة .

وأشارت الجمعية إلى تفاصيل الوظائف المُتاحة والتي تمثلت في :

1- مدير البرامج والمشروعات.

2- مدير علاقات عامة وإعلام.

3- مدير تنمية الموارد المالية.

4- محاسب مالي.

5- سكرتير تنفيذي.

6- ممرض في القسم الرجالي.

7- مشرفة القسم النسائي.

8- سكرتيرة.

9- أخصائية اجتماعية.

10- ممرضة.

كما أوضحت ” كفى ” شروط التقدم للوظائف وهي كالآتي :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل عمره عن 25 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة.

– أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

– ألا تقل خبرته العملية عن 3 سنوات في مجال تخصصه.

– التفرغ الكامل للعمل في الجمعية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

ولفتت جمعية ” كفى ” إلى أن التقدم في الوظائف المتاحة لمن تنطبق عليهم الشروط ينتهي 2 يناير المقبل ، ويجب أن يتقدم الراغبون بإرسال السيرة الذاتية بصيغة ” بي دي إف ” عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال زيارة الموقع التوظيفي الإلكتروني من ( هنا ) .