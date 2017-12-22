جمعية ” كفى ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بفرعيها
أتاحت الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ” كفى ” مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء ، للعمل بفروع الجمعية في مكة المكرمة وجدة .
وأشارت الجمعية إلى تفاصيل الوظائف المُتاحة والتي تمثلت في :
1- مدير البرامج والمشروعات.
2- مدير علاقات عامة وإعلام.
3- مدير تنمية الموارد المالية.
4- محاسب مالي.
5- سكرتير تنفيذي.
6- ممرض في القسم الرجالي.
7- مشرفة القسم النسائي.
8- سكرتيرة.
9- أخصائية اجتماعية.
10- ممرضة.
كما أوضحت ” كفى ” شروط التقدم للوظائف وهي كالآتي :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل عمره عن 25 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة.
– أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.
– ألا تقل خبرته العملية عن 3 سنوات في مجال تخصصه.
– التفرغ الكامل للعمل في الجمعية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
ولفتت جمعية ” كفى ” إلى أن التقدم في الوظائف المتاحة لمن تنطبق عليهم الشروط ينتهي 2 يناير المقبل ، ويجب أن يتقدم الراغبون بإرسال السيرة الذاتية بصيغة ” بي دي إف ” عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال زيارة الموقع التوظيفي الإلكتروني من ( هنا ) .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 17 ساعة
بالتوفيق للشباب والشابات السعوديين فقط