ترامب يوقع قانون خفض الضرائب

واشنطن(صدى):

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، قانون خفض الضرائب عن الشركات والمكلفين بعدما أقره الكونجرس هذا الأسبوع، على أن يطبق اعتباراً من العام 2018.

وقال ” ترامب ” ، سننتظر حتى السابع أو الثامن من يناير المقبل من أجل احتفال رسمي، لكن كل قنوات التلفزة كانت تتساءل عما إذا كنت سأفي بوعدي وأوقع القانون قبل عيد الميلاد. لذا، طلبت فوراً أن يتم إعداده ” .

وأضاف ” ترامب ” ، أن ” عائلة من أربعة أفراد تجني 75 ألف دولار ستنخفض ضريبتها أكثر من ألفي دولار، سيبداون بملاحظة ذلك في فبراير المقبل ” .

وأقر الكونجرس بغالبيته الجمهورية القانون نهائياً الأربعاء الماضي.