حساب المواطن: لا يحق للزوجة التقديم كفرد مستقل
أكدت خدمة العملاء، لدى برنامج حساب المواطن، أن الزوجة لا يمكنها التقديم على الدعم كفرد مستقل.
وأوضح الحساب الرسمي للرد على استفسارات المواطنين، عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، خلال رسالة إلى المستفيدين، أنَ ” المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة ” ، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين.
يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع الدفعة الأولى من الدعم أمس الخميس، في حسابات المستفيدين المستحقين المصرفية، على أن تكون الدفعة الثانية في 10 يناير المقبل، وتتولى بعدها الدفعات في العاشر من كل شهر ميلادي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 18 ساعة
والله أنا من رايي الزوجة أولى يصرف لها الدعم
هي الضعيفة
أما الزوج رجال يدبر عمره.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه اصبح هذا الحساب كابوس
ابو ابراهيم[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 17 ساعة
تناقض هههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يا خذكم اشغلتونا خلاص لا تجيبين اخبارهم يا صدى ما يستا هلون والله كل يوم فى تنا قض
هند[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 ساعة
اعرف واحد متزوج اربعه ومدلع الرابعه والباقيه ظالمهم والان يأخذ على اسمهم حساب المواطن ويدلع زوجته الرابعه حساب المواطن ظلم للزوجات اتمنى تحويله لكل زوجه وليس لكبير الاسره أغلبهم ظلمه
هند[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 15 ساعة
وجاره لنا تبكيي دم وبحرقه اشتر لزوجته الصغيره ايفون والكبيرة يقولها انتي كبيره ايش لك بالجهاز حساب المواطن ظلللم
طاقيه محليه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمدلله على نعمة الاسلام والأمن والأمان .
رجل معاق وعندي عائله وأطفال وتم صرف / 688 ريال
شكرا حساب المواطن .ماقصرت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 12 ساعة
سبق وتكلمت بهذا الشي وسأعيد وأكرر نفس التعليق
حساب مواطن
أتمنى يعطى للنساء وكبار السن
والفقراء والأيتام وذوي الأحتياجات الخاصة
أدري الدولة مهي مقصرة معهم بشي
الله يعزها
لكن زيادة الخير خير
الشباب مهم في حاجه
رجال ويدبرون أعمارهم حتى لو أحتاج راح بشتغل ويدبر أموره
باالعكس بل هذا بيكون حافز له علشان يشتغل ويدبر عمره
أتمنى أعادة النظر في هذا الشي
حن شباب نروح ونجي ونعمل
بعكس كثير من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الأحتياجات الخاصة.
هذا هو تم وضع المبالغ فاالحسابات وكثير متذمرون
يخي قول الحمد لله
الله يعزها دولة ويحفظ لنا حكامنا ووطنا
ويديم علينا النعم.