حساب المواطن: لا يحق للزوجة التقديم كفرد مستقل

عادل الحربي(صدى):

أكدت خدمة العملاء، لدى برنامج حساب المواطن، أن الزوجة لا يمكنها التقديم على الدعم كفرد مستقل.

وأوضح الحساب الرسمي للرد على استفسارات المواطنين، عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، خلال رسالة إلى المستفيدين، أنَ ” المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة ” ، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع الدفعة الأولى من الدعم أمس الخميس، في حسابات المستفيدين المستحقين المصرفية، على أن تكون الدفعة الثانية في 10 يناير المقبل، وتتولى بعدها الدفعات في العاشر من كل شهر ميلادي.