بعد فوز ” الأخضر ” .. الإعلاميون يسخرون من رد فعل ” مبارك “
وجه عدد من الإعلاميين السعوديين تعليقات ساخرة على تصريحات لاعب المنتخب الكويتي السابق الإعلامي الحالي جمال مبارك بعد فوز الأخضر في افتتاحية بطولة كأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين اليوم الجمعة .
ومن جانبه ، علق الإعلامي بتال القوس قائلًا ” ” أتمنى أن يكون كابتن جمال مبارك مستمتعًا بالأخضر السعودي الخليجي.. ولمتعة أكبر أرجو أن يتابع الأخضر المونديالي في روسيا ” .
فيما تهكم الإعلامي عبدالعزيز المريسل قائلًا ” مبروك صقورنا.. كسبنا شقيقنا منتخب الكويت بالمنتخب الرابع ، فتذكرت فلسفة جمال مبارك حينما قال المنتخب السعودي ما فيه نجوم ، وخاف يحضر بتشكيلته الأساسية عشان لا يخسر بالأربعة والخمسة قبل كأس العالم .. هذا يسمى الرد بالأفعال ” .
وجاء ذلك ، بعدما تصريحات ” مبارك ” في عدد من القنوات التلفزيونية سابقًا ، والتي انتقد خلالها المنتخب الوطني السعودي عنجما وصفه بالخائف من الهزيمة بأهداف كثيرة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة
طاح وجهه وسمعت انه يدوره باالصليبيخات ,,,
,, بس برضه مالقاه ، لأنها تفقعت عيونه مع طيران مقدمة الراس الحميري ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 18 ساعة
مبروووك للاخضر
درة البسامي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 17 ساعة
الف مبروك للأخضر …
فالهم الكأس…
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 15 ساعة
لقط وجهك الحين