بعد فوز ” الأخضر ” .. الإعلاميون يسخرون من رد فعل ” مبارك “

طلال الغامدي(صدى):

وجه عدد من الإعلاميين السعوديين تعليقات ساخرة على تصريحات لاعب المنتخب الكويتي السابق الإعلامي الحالي جمال مبارك بعد فوز الأخضر في افتتاحية بطولة كأس الخليج لدورته الثالثة والعشرين اليوم الجمعة .

ومن جانبه ، علق الإعلامي بتال القوس قائلًا ” ” أتمنى أن يكون كابتن جمال مبارك مستمتعًا بالأخضر السعودي الخليجي.. ولمتعة أكبر أرجو أن يتابع الأخضر المونديالي في روسيا ” .

فيما تهكم الإعلامي عبدالعزيز المريسل قائلًا ” ‏مبروك صقورنا.. ‏كسبنا شقيقنا منتخب الكويت بالمنتخب الرابع ، فتذكرت فلسفة جمال مبارك حينما قال المنتخب السعودي ما فيه نجوم ، وخاف يحضر بتشكيلته الأساسية عشان لا يخسر بالأربعة والخمسة قبل كأس العالم .. هذا يسمى الرد بالأفعال ” .

وجاء ذلك ، بعدما تصريحات ” مبارك ” في عدد من القنوات التلفزيونية سابقًا ، والتي انتقد خلالها المنتخب الوطني السعودي عنجما وصفه بالخائف من الهزيمة بأهداف كثيرة .