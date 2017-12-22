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الاتفاق يهزم النصر بثلاثية في جولة البيعة

الاتفاق يهزم النصر بثلاثية في جولة البيعة
ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق الاتفاق من الفوز على نظيره النصر في مباراة اليوم الجمعة ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وذلك ضمن الجولة الـ 15 من مباريات دوري المحترفين .

ونجح لاعب الاتفاق محمد الكويكبي في تسجيل هدفين لصالح فريقه ، فيما سجل اللاعب حامد الغامدي الهدف الثالث للفريق ، واستطاع لاعب النصر محمد فوزير أن يسجل الهدف الأول لفريقه ، بينما سجل وليام جيبور الهدف الثاني .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 18 ساعة

يستاهل الفوز المستحق فريق الاتفاق الف مبرووووووووووووووكـ

[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 17 ساعة

هههههههههههههههههههههههههه يا فقراويه انتبهو لا تهبطون مع كحيلان هههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااي
اللهم لا شماته هههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااااااااااي
والله اضحك من جد هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 16 ساعة

يستاهل الهزيمه فريق سكراب وجمهور مسيار

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