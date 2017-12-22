الاتفاق يهزم النصر بثلاثية في جولة البيعة
تمكن فريق الاتفاق من الفوز على نظيره النصر في مباراة اليوم الجمعة ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وذلك ضمن الجولة الـ 15 من مباريات دوري المحترفين .
ونجح لاعب الاتفاق محمد الكويكبي في تسجيل هدفين لصالح فريقه ، فيما سجل اللاعب حامد الغامدي الهدف الثالث للفريق ، واستطاع لاعب النصر محمد فوزير أن يسجل الهدف الأول لفريقه ، بينما سجل وليام جيبور الهدف الثاني .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 18 ساعة
يستاهل الفوز المستحق فريق الاتفاق الف مبرووووووووووووووكـ
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههههههههههههههههههههه يا فقراويه انتبهو لا تهبطون مع كحيلان هههههههههههههههههههههههههااااااااااااااااي
اللهم لا شماته هههههههههههههههههههههههههههه
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والله اضحك من جد هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 16 ساعة
يستاهل الهزيمه فريق سكراب وجمهور مسيار