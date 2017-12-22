الاتفاق يهزم النصر بثلاثية في جولة البيعة

ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق الاتفاق من الفوز على نظيره النصر في مباراة اليوم الجمعة ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وذلك ضمن الجولة الـ 15 من مباريات دوري المحترفين .

ونجح لاعب الاتفاق محمد الكويكبي في تسجيل هدفين لصالح فريقه ، فيما سجل اللاعب حامد الغامدي الهدف الثالث للفريق ، واستطاع لاعب النصر محمد فوزير أن يسجل الهدف الأول لفريقه ، بينما سجل وليام جيبور الهدف الثاني .