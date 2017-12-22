” آل الشيخ ” يوجه بعلاج ” الهزاع “

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مساء اليوم، بعلاج لاعب المنتخب هزاع الهزاع في أي مركز متخصص في العالم.

وأكد آل الشيخ، أن مكافآت الفوز ستشمله خلال مباريات بطولة كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرون.

وكان ” الهزاع ” قد أصيب في مباراة المنتخب الأخضر بالرباط الصليبي، اليوم الجمعة، مع منتخب الكويت، في أولى مباريات ” خليجي 23 ” ، التي فاز فيها الأخضر بهدفين مقابل هدف.