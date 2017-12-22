مخالفة خلال 10 دقائق لاستخدام الجوال أثناء القيادة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أفادت مصادر، عن عدد مرتكبي مخالفة التحدث في الجوال باستخدام اليد أثناء القيادة، بعد رصد 841 مركبة في مدة 10 دقائق.

وذلك عقب إجراء فريق بتثبيت كاميرا فوق أحد الجسور، لمعرفة عدد مرتكبي المخالفة، وذلك بمعاونة من رجال المرور، وبهدف توضيح خطورة ذلك على حياة قائدي السيارات.

وأظهر المقطع المصور، أن عدد مستخدمي الجوال باليد خلال 10 دقائق بلغ 50 مخالفة لعدد 841 مركبة تم رصدها من فوق الجسر، محذرا من أن الجوال هو أسرع الطرق لوقوع الحوادث.