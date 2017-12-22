مخالفة خلال 10 دقائق لاستخدام الجوال أثناء القيادة بالرياض
أفادت مصادر، عن عدد مرتكبي مخالفة التحدث في الجوال باستخدام اليد أثناء القيادة، بعد رصد 841 مركبة في مدة 10 دقائق.
وذلك عقب إجراء فريق بتثبيت كاميرا فوق أحد الجسور، لمعرفة عدد مرتكبي المخالفة، وذلك بمعاونة من رجال المرور، وبهدف توضيح خطورة ذلك على حياة قائدي السيارات.
وأظهر المقطع المصور، أن عدد مستخدمي الجوال باليد خلال 10 دقائق بلغ 50 مخالفة لعدد 841 مركبة تم رصدها من فوق الجسر، محذرا من أن الجوال هو أسرع الطرق لوقوع الحوادث.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 18 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2077 ] نشر منذ 17 ساعة
اقول دخنا ولا شفنا شي ههههههههههه
طاقيه محليه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 13 ساعة
متى تطبق مخالفه على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصه والله معاناة لايعلم بها إلا الله سبحانه
زهران الزهراني[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 11 ساعة
تقريبا الدخل حايكون بس على حسبتكم حوالي 10مليار في السنه بس من الجوال من عدى المخالفات الاخرى
841ضرب150=126150 هذاء في الساعه نضربها في24=3027600في اليوم في شهر=9082800في سنه1089936000 من عدى الحزام الوقوف الخاطيء السرعه وبقية المخالفات بصراحه دخل المرور افضل من النفط ولكن اللي يخالف يستاهل