28 مصاب في حادث تصادم بالمعيصم

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ١:٤٧ من فجر اليوم الجمعة بلاغا من من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في المعيصم وبه عدد من الإصابات .

وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعا فيه وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٤ اصابة تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٨ إصابات متوسطة إلى مستشفى النور التخصصي فيما رفضت النقل ٦ إصابات بسيطة.