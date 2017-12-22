28 مصاب في حادث تصادم بالمعيصم
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ١:٤٧ من فجر اليوم الجمعة بلاغا من من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في المعيصم وبه عدد من الإصابات .
وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعا فيه وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٤ اصابة تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٨ إصابات متوسطة إلى مستشفى النور التخصصي فيما رفضت النقل ٦ إصابات بسيطة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 18 ساعة
الناس تبي تطير
تبي تقلع باالسيارات
يبون يقلبون سياراتهم طائرات نفاثه
خط المعيصم جهة خط السيل
يجونك طايرين
ومتجاكرين
ويتسببون بأذية الناس
أنا مازلت أطالب ولن أتهاون في مطالباتي فجميع مواقع التواصل
برفع أسعار البنزين
لاصار التانكي فل ب٣٠٠ او٤٠٠ريال
الناس بتهجد شوي وبتخف الحوادث
ومعد بيكون في طلعه الا للضرورة
وبتصير الناس تحسب الف حساب وحساب
للمشاوير
ادفع ٣٠٠ريال ولا أفقد عمري او شخص عزيز.
أسر كثيرةفقدت معيلها والسبب متهور طائش
حريم كثر ترملو والسبب متهور طائش
اطفال وبنات فعمر الزهور تيتمو
والسبب متهور طائش
هذا هو الأرهاب بعينه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 18 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 15 ساعة
لاحول ولاقوة إلا بالله .
الله يشافيهم إن شاء الله .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 8 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله .
الله يشافيهم
المشكاة[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
الحمد لله لا يوجد وفيات…
المشكاة[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
هذه نتيجة السرعة الجنونية للأسف…
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يكفينا الشر