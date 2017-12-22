اعتقال سوري بالدنمارك بتهمة محاولة ارتكاب ” عمل إرهابي “

الدنمارك(صدى):

اعتقلت الشرطة الدنماركية، رجلًا سوريًا يبلغ من العمر 30 عاماً، بتهمة محاولة ارتكاب ” عمل إرهابي ” بالعاصمة كوبنهاجن.

وقالت الشرطة، إن هناك شكوكاً منطقية في أن الرجل خطط لتنفيذ عمل إرهابي في مكان غير معلوم بالعاصمة في نوفمبر 2016، بالتعاون مع شخصٍ دين في ألمانيا.

وأوضحت، أن هذا العمل سيكون عبارة عن قتل أو إصابة عدد من الأشخاص على نحو عشوائي في هجوم بالسكاكين ثم تفجير عبوة أو عبوات ناسفة عدة.