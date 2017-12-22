منشآت ” العامة للرياضة ” تتزين بصور خادم الحرمين بذكرى البيعة

طلال الغامدي(صدى):

تزيَنت منشآت الهيئة العامة الرياضة والفرق المشاركة في دوري المحترفين، بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في الذكرى الثالثة للبيعة.

وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” منشآت الهيئة العامة الرياضة والفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين تتزين بصور خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة ” .