منشآت ” العامة للرياضة ” تتزين بصور خادم الحرمين بذكرى البيعة
تزيَنت منشآت الهيئة العامة الرياضة والفرق المشاركة في دوري المحترفين، بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في الذكرى الثالثة للبيعة.
وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” منشآت الهيئة العامة الرياضة والفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين تتزين بصور خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة ” .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 18 ساعة
بالوفيق
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 18 ساعة
بالتوفيق
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 18 ساعة
يستاهل ابو فهد