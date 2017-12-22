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منشآت ” العامة للرياضة ” تتزين بصور خادم الحرمين بذكرى البيعة

منشآت ” العامة للرياضة ” تتزين بصور خادم الحرمين بذكرى البيعة
طلال الغامدي(صدى):

تزيَنت منشآت الهيئة العامة الرياضة والفرق المشاركة في دوري المحترفين، بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، في الذكرى الثالثة للبيعة.

وقالت الهيئة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” منشآت الهيئة العامة الرياضة والفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين تتزين بصور خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 18 ساعة

يستاهل ابو فهد

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