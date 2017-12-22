بالصور.. المنتخب الأولمبي ينهي تدريباته على فترتين بالرياض اليوم

نواف السالم(صدى):

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، تدريبهم اليوم الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي المقام بالرياض؛ تحضيراَ للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاماَ بالصين يناير المقبل.

جاء التدريب على فترتين، صباحية في الصالة الرياضية بالفندق، تركزت حول تمارين التقوية، ومسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بدأت بتمارين الإحماء وتلاها مران تكتيكي.

ومن المقرر، أن يستكمل المنتخب تمارينه يوم غد السبت، بحصة مسائية في الخامسة والربع على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض.