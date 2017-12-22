مستشفى الملك فهد التخصصي يعلن عن وظائف صحية في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن توفر عددٍ من الوظائف الصحية الشاغرة، لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى تاريخ 19 فبراير المقبل.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي أول مكافحة العدوى: درجة الماجستير في مجال مكافحة العدوى، أو المجالات ذات الصلة.

أخصائي معلوماتية طبية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية)، أو في المجالات ذات الصلة.

ممرض الأهلية والتنسيق الطبي: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

أخصائي أول مختبرات طبية: درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول هنا .