  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. فرق رقابية تضبط محل يبيع قطع تجميل منتهية الصلاحية

بالصور.. فرق رقابية تضبط محل يبيع قطع تجميل منتهية الصلاحية

بالصور.. فرق رقابية تضبط محل يبيع قطع تجميل منتهية الصلاحية
نايف السالم(صدى):

تقدمت مواطنة ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار حول وجود محلات تجارية تبيع قطع تجميلية منتهية الصلاحية وتحمل تاريخ انتهاء قابل للنزع .

ومن جانبها ، باشرت الفرق الرقابية بجدة المخالفة وتمت مصادرة القطع الفاسدة وتوقيه العقوبات على المتهمين ببيعها ، وتم استدعائهم لاستكمال التحقيق .

وكانت إحدى المواطنات قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” بلاغًا تناشد فيه وزارة التجارة بتوجيه الجهات المختصة للقبض على محل تجاري يبيع منتجات تجميلية منتهية الصلاحية منذ عام 2016 الماضي .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *