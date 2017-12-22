بالصور.. فرق رقابية تضبط محل يبيع قطع تجميل منتهية الصلاحية

نايف السالم(صدى):

تقدمت مواطنة ببلاغ لوزارة التجارة والاستثمار حول وجود محلات تجارية تبيع قطع تجميلية منتهية الصلاحية وتحمل تاريخ انتهاء قابل للنزع .

ومن جانبها ، باشرت الفرق الرقابية بجدة المخالفة وتمت مصادرة القطع الفاسدة وتوقيه العقوبات على المتهمين ببيعها ، وتم استدعائهم لاستكمال التحقيق .

وكانت إحدى المواطنات قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” بلاغًا تناشد فيه وزارة التجارة بتوجيه الجهات المختصة للقبض على محل تجاري يبيع منتجات تجميلية منتهية الصلاحية منذ عام 2016 الماضي .