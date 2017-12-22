” إنستجرام ” يتيح خاصية جديدة تسهل التعليق على الصور

متابعات(صدى):

أتاح تطبيق الصور الشهير ” إنستجرام ” ميزة جديدة لمستخدميه تتمثل في سهولة التعليق على الصور والفيديوهات من خلال الصفحة الرئيسية بشكل مباشر ، ودون الاضطرار لاتباع الطريقة التقليدية التي تتمثل في الضغط على أيقونة التعليق لفتح صفحة جديدة وكتابته .

وباشر التطبيق في إتاحة الخاصية لدى الجميع بشكل تدريجي ، إلا أنها وفقًا لتقارير أجنبية ليست دقيقة نوعًا ما ، حيث أن مجرد النظر لثوان معدودة إلى الصورة ليس بالضرورة أن يرغب الشخص في التعليق عليها فيمكن له أن يكتفي بالإعجاب إلا أن الخاصية تتيح التعليق مجرد الوقوف على الصورة لفترة طويلة .

وكانت شركة ” إنستجرام ” قد أتاحت الخدمة على أنظمة آبل التي تتمثل في الـ ” IOS ” ، منذ شهر وتسعى الآن لتوفيرها بشكل كامل على أنظمة أندرويد .