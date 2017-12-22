” يورسيتش ” يرفض التعليق على إصابة ” الهزاع “

نواف السالم(صدى):

أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني، كرونوسلاف يورسيتش، عن رضاه عن مستوى ونتيجة مباراة الأخضر مع الكويت في افتتاح دورة كأس الخليج الـ23، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع أعضاء الجهاز بعض الملاحظات الفنية وسيسعى إلى تلافيها المباريات المقبلة.

ورفض المدير الفني، التعليق على إصابة المهاجم هزاع الهزاع، إلى حين الانتهاء من كامل الفحوصات الطبية التي ستجرى للاعب، موجهًا الشكر لكافة اللاعبية على الأداء والنتيجة.

كما علق على أداء منتخب الكويت، موضحًا أنه تحصل على عدد من الكرات الخطرة، ولكن تمكن لاعبي الأخضر من إنهاء خطورتها والسيرطة على مجريات المباراة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.