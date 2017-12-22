خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحماية الأندرويد من الفيروسات

متابعات(صدى):

تعد التطبيقات التي يقوم المستخدم لأجهزة الأندرويد، بتثبيتها من خارج متجر جوجل بلاي، إحدى أبرز الأسباب التي تتسلل منها الفيروسات على الأجهزة.

ولحماية الجهاز من هذه الفيروسات، لابد من منع تشغيل أي تطبيقات من جهات خارجية بما في ذلك البرمجيات الضارة عليك نقل جهازك إلى الوضع الآمن Save Mode.

وفي الخطوة الثانية، لابد من التوجه إلى الإعدادات ثم الضغط على إدارة التطبيقات والتأكد من الدخول إلى تبويب تم التنزيل.

وبعدها يرى المستخدم التطبيقات التي قام بتنزيلها على الجهاز، وإذا كان هناك أي شيء غير طبيعي سيعرف على الفور من خلال وجود تطبيقات لم يقم بتثبيتها، حيث لابد من إزالتها فورًا من خلال النقر عليه لفتحه ثم اختر إزالة.

وفي حال فتح الفيروس أو التطبيق ظهر أن خيار الإزالة غير متوفر، عندها على المستخدم الرجوع إلى الإعدادات ثم الانتقال إلى الحماية، واختيار (مسؤولو الجهاز)، ومن ثم يتم اختيار الفيروس أو التطبيق المشتبه به، وإلغائه.