موقع لرمي النفايات بنصبه بالباحة يتضرر منه الأهالي والزوار

محمد بن شقيه(صدى):

اشتكى عدد من الزوار والمواطنين والساكنين بقرية نصبه التابعة لمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة من رمي القمائم والمخلفات بموقع عشوائي بجانب الملعب والحديقة بتحويلة الجرازه بنصبه حيث ان الموقع مليئاً بالمخلفات من قبل ضعفاء النفوس الذين يرمون بهذا الموقع الغير مخصص لرمي القمائم حيث ان رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها قد يتسبّب في نسبة تلوث كبيرة، وقد يكون مصدر جذب للحيوانات والحشرات الناقلة للبكتيريا، كما يمكن أن يتسبّب في أذية جسدية للبعض .

الجدير بالذكر بهذا الموقع يوجد لوحة تابعة لبلدية محافظة غامد الزناد مكتوب فيها “ممنوع الرمي في هذا الموقع ” إلا ان البعض لايراعي ذالك التحذير ولايراعي خطوره الموقف.