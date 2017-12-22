إدارة تعليم أفلاج تعلن عن وظائف حراس للمدراس

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج مجموعة من وظائف حراس لمدارس البنين والبنات في عدد من المراكز وخي الأحمر والبديع والطوال ومروان .

ولفتت إدارة التعليم إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المتدقمين لشغل هذه الوظائف وهي النحو التالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مُحْصَنًا (متزوجًا) لحراس مدارس البنات، وألا يقل عمره عن 35 عامًا.

لا يقل العمر عن 25 عامًا للمتقدمين لمدارس البنين.

أن يكون حَسَن السيرة والسلوك.

ألا يكون من أصحاب السوابق.

أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

أن يكون المتقدم سليم الحواس، وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل.

ألا يكون المتقدم محالًا على التقاعد المدني أو العسكري، أو مشتركًا في التأمينات الاجتماعية.

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، والمفاضلة.

إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة (حسب مكان الوظيفة الشاغرة).

أن يكون مسجلًا في نظام “ ساعد ” بوزارة الخدمة المدنية.

وأشارت الإدارة إلى أن التقديم يبدأ بدءاً من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف ، وذلك عبر الدخول ( هنا ) .