روان محمد توقع ” ندى لذكرى هاربة ” في معرض الكتاب بجدة

العنود العتيبي(صدى):

وقعت الكاتبة السعودية ” روان محمد ” كتابها نداء لذكرى هاربة في معرض جدة الدولي للكتاب والصادر عن دار الأَدب العربي للنشر ويميل الكتاب إلى الطابع الأدب ، والذي جاءت صفحاتة في ٢١٦ صفحة

وتحدثت الكاتبة روان محمد عن كتابها قائلة: هو يحكي عن ماضي الذكريات الواقعة بصدر الحياة ،يحكي الأَمل عندما يسطو الألم ، يحكي الحنين كلما حل ليل الأنين ، يحكي الرضا والصبر أمام مجريات الحياة فمهما أظلمت و إمتلت عتمة الكون قلبي سيأتي ذات يوم نور الحياة ..

وختمت حديثها بشكرها وأمتنانها لكل من شاركها توقيع كتابها من أصدقاء وكتاب وادباء.