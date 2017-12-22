” الاتصالات السعودية ” تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال من حملة الماجستير والبكالوريوس في تخصصات متنوعة ، مع شرط وجود خبرات سابقة للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في الرياض .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة والتي تمثلت في :

محلل أول التخطيط والأداء: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

أخصائي شراكة أعمال الموارد البشرية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي صلة.

مشرف تخطيط القوى العاملة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من 21 ديسمبر وحتى 30 ديسمبر الجاري ، حيث أوضحت شركة الاتصالات تفاصيل التقديم وشروط الوظائف المعلنة عبر موقعها من خلال الدخول ( هنا ).