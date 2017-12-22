” العامة للترفيه ” تواصل تقديم فعاليات ” جوت تالنت ” .. الليلة

نايف السالم(صدى):

تواصل الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، تقديم فعاليات ” جوت تالنت ” بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض من الساعة الثامنة والنصف وحتى العاشرة والنصف مساءً.

وكانت الهيئة قد بدأت في تقديم الفعاليات، أمس الخميس، ضمن روزنامة الشتاء، حيث قدَمت المواهب استعراض أكروباتي، عروض خدع بصرية بتقنيات تكنولوجية، استعراض راقص مضيء، ألعاب قوى ذهنية، أوبرا، كوميديا، أداء مؤثرات صوتية، بوب غنائي، رقص تصويري تكنولوجي.