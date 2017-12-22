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” أمانة جدة ” تطبق غرامة مالية على باعة المطاعم المتنقلة

” أمانة جدة ” تطبق غرامة مالية على باعة المطاعم المتنقلة
نايف السالم(صدى):

حذرت أمانة جدة باعة المطاعم المتنقلة الـ ” فود ترك ” ، حيث توعدت بتطبيق غرامة مالية عليهم تصل إلى 3000 ريال في حال مخالفة التعليمات .

وأشار أصحاب هذا النوع من المطاعم إلى أن الأمانة وجهت أمرًا لهم بإزاحة عرباتهم من مواقعها بعد الانتهاء منها يوميًا ، وهو ما يسبب لهم المعاناة بسبب رفع العربات باستمرار ونقلها للمنازل حيث أنه أمر مرهق .

وطالب الباعة المسؤولين في الأمانة بتيسير الأمر من خلال التنازل عن الشرط الذي يعد تعجيزيًا ومسببًا للتعب بالنسبة لهم .


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[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

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