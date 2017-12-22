بالصور.. تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المستغلة لأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة

سعيد العجل(صدى):

نفذت إدارات المرور بمناطق المملكة اليوم الحملة الميدانية الخامسة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف مواقف الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسحبها وإحالة المخالفين الى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم .

وتأتي هذة الحملة ضمن خطة الادارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى كافة قائدي المركبات.

داعية في الوقت نفسه الجميع الى التعاون وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الاشارة الى ادارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت اكثر٤٤٣مركبة مخالفة وتم تطبيق النظام بحق قائديها.