صور تجسسية لـ ” هيونداي فيلوستر 2019 ” الجديدة كلياً

متابعات(صدى):

بينما ستحتفظ هيونداي فيلوستر الجديدة بشكل الجيل الأول من السيارة ، فالموديل الجديد كلياً يحاول أن يبدو أكثر شراسة بقليل من السابق. وتحمل السيارة شبكة تهوية جديدة ومصابيح LED DRLs مختلفة وحتى تصميم جديد للصادم مع فتحات تهوية عمودية. وبينما نرى السيارة هنا بدون تمويه فيكمننا القول أن وحدات الاضاءة تشبه بعض مصابيح BMW.

كما أن تصميم المصابيح الأمامية مختلف تماماً عن السابق كما أنها أصغر في الحجم وأكثر غرابة في التصميم بينما الخلفية تبدو أكثر تقليدية مع شكل جديد للمصابيح . ويشاع أن هيونداي سوف تعرض فيلوستر الجديدة بمحركين بشواحن توربينية والمحركين 1.4 و1.6 لتر متصلان بناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات كما يمكن للمحرك 1.6 لتر الاتصال بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات. ومن المنتظر عرض السيارة في معرض ديترويت للسيارات في يناير المقبل كموديل 2019.