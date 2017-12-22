اتجاه إلى وقف تعيين الوافدين في القطاع الحكومي بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

تعمل لجنة الإحلال والتوظيف بمجلس الأمة الخليجي، على مناقشة طلب بوقف تعيين المقيمين ” الوافدين ” في القطاع الحكومي نهائيًا.

حيث أكد لجنة الإحلال والتوظيف في مجلس الأمة الكويتي، النائب خليل الصالح، اللجنة ستجتمع الإثنين المقبل؛ لوضع خارطة عملها، موضحًا أن موافقة المجلس على طلبه بتشكيل اللجنة خطوة كبيرة تجاه تفعيل الدور البرلماني في هذه القضية.

ودعا ” الصالح ” الحكومة إلى التعاون مع اللجنة من أجل حل هذا الملف الشائك، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إحلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين لحين حل مشكلة التوظيف بشكل عام.