ألف مشاركة في ورش عمل حول قيادة المرأة

عادل الحربي(صدى):

شهدت عدة ورش عمل للبرنامج التثقيفي والتوعوي، والتي جاءت تحت عنوان ” لندرك ” أحد برامج المبادرة الوطنية ” الله يعطيك خيرها ” بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تفاعلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، تمثل بحضور أكثر من ألف مشاركة.

وتشكل ورش العمل انطلاقة إيجابية نحو تنفيذ قرار المملكة بالسماح للمرأة بالقيادة وفق ضوابط واضحة، حيث يعنى بتثقيف المشاركات بقواعد ولوائح وأدبيات قيادة السيارة من خلال حقائب تدريبية، وبرامج متعددة تستهدف النساء في المملكة بكافة شرائحهن.

ولاقت الورش التي انطلقت بدءً من مدارس الرياض الأهلية بحضور 450 طالبة من المرحلة الثانوية عكس شغفهن ووعيهن بالسلامة أولاً، وسعيهن لقيادة آمنة تضمن سلامتهن وسلامة أسرتهن.