” غوث ” تحرر سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية
تقدم أحد المواطنين ببلاغ للفريق التطوعي ” غوث ” المتخصص في البحث والإنقاذ ، حول وجود سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية على طريق الدمام اليوم الجمعة .
وانطلقت فرق الإنقاذ على الفور لإخراج السيارة من الرمال ، وزودت المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” برقم العمليات للتواصل في الحالات الطارئة وهو 0550711911.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
الحمد لله على السلامة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة
بيض الله وجوهكم يافريق غوث التطوعي ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 18 ساعة
جزاهم الله خير