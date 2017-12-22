  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. ” غوث ” تحرر سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية

” غوث ” تحرر سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية

” غوث ” تحرر سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية
خالد الضبيبي(صدى):

تقدم أحد المواطنين ببلاغ للفريق التطوعي ” غوث ” المتخصص في البحث والإنقاذ ، حول وجود سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية على طريق الدمام اليوم الجمعة .

وانطلقت فرق الإنقاذ على الفور لإخراج السيارة من الرمال ، وزودت المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” برقم العمليات للتواصل في الحالات الطارئة وهو 0550711911.


الوسوم:, , , , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

الحمد لله على السلامة

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة

بيض الله وجوهكم يافريق غوث التطوعي ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *