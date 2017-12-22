” غوث ” تحرر سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

تقدم أحد المواطنين ببلاغ للفريق التطوعي ” غوث ” المتخصص في البحث والإنقاذ ، حول وجود سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية على طريق الدمام اليوم الجمعة .

وانطلقت فرق الإنقاذ على الفور لإخراج السيارة من الرمال ، وزودت المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” برقم العمليات للتواصل في الحالات الطارئة وهو 0550711911.