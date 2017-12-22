أشياء تحول الحياة الزوجية إلى عبء

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية أنه لا بد من أن يتعرف الزوجان على الأسباب التي تحول حياتهما إلى عبء ثقيل، وأن يتعاونا سوية على التخفيف من هذه الأعباء والمسؤوليات قدر المستطاع.

فيما يلي 4 أشياء سلبية تحول الحياة الزوجية إلى عبء على الزوجين:

1- التكاسل والتسويف

لا بد من الامتناع عن التكاسل والتأجيل في إنجاز المهام من قبل الطرفين، فإنجاز المهام في وقتها يخفف من الأعباء ويحول دون تراكمها. لذا ينبغي على الزوجين التحلي بالنشاط الكافي للتخلص من الأعباء بشكل تدريجي، فكلما تراكمت المهام ازدادت الصعوبة في تنفيذها.

2- الافتقار للتعاون

كما نعلم جميعاً، فإن التعاون وتقسيم المهام يجعل عملية الإنجاز أكثر سهولة ويسراً، ويوفر فرصة للطرفين لأخذ قسط من الراحة وقضاء الوقت سوياً.

3- عمل الزوجين

في الكثير من الأحيان يمثل عمل الزوجين خارج المنزل عبئاً إضافياً عليهما، وخاصة بعد إنجاب الأطفال، لأن العمل خارج المنزل يستهلك الوقت والجهد ويجعل من الصعب القيام بالمهام الأخرى مثل الأعمال المنزلية وتربية الأطفال.

4- الفوضى في الإنفاق

من الضروري أن يعمد الزوجان إلى وضع خطة إنفاق محددة ومتوازنة لتجنب الوقوع في المشاكل المالية، لأن غياب خطة دقيقة للإنفاق يؤدي عادة إلى وقوع الزوجين في مشاكل مالية، ويفضي إلى حالة من التوتر والضغط النفسي والجسدي.