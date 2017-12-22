أشياء تحول الحياة الزوجية إلى عبء
قالت أخصائية في العلاقات الزوجية أنه لا بد من أن يتعرف الزوجان على الأسباب التي تحول حياتهما إلى عبء ثقيل، وأن يتعاونا سوية على التخفيف من هذه الأعباء والمسؤوليات قدر المستطاع.
فيما يلي 4 أشياء سلبية تحول الحياة الزوجية إلى عبء على الزوجين:
1- التكاسل والتسويف
لا بد من الامتناع عن التكاسل والتأجيل في إنجاز المهام من قبل الطرفين، فإنجاز المهام في وقتها يخفف من الأعباء ويحول دون تراكمها. لذا ينبغي على الزوجين التحلي بالنشاط الكافي للتخلص من الأعباء بشكل تدريجي، فكلما تراكمت المهام ازدادت الصعوبة في تنفيذها.
2- الافتقار للتعاون
كما نعلم جميعاً، فإن التعاون وتقسيم المهام يجعل عملية الإنجاز أكثر سهولة ويسراً، ويوفر فرصة للطرفين لأخذ قسط من الراحة وقضاء الوقت سوياً.
3- عمل الزوجين
في الكثير من الأحيان يمثل عمل الزوجين خارج المنزل عبئاً إضافياً عليهما، وخاصة بعد إنجاب الأطفال، لأن العمل خارج المنزل يستهلك الوقت والجهد ويجعل من الصعب القيام بالمهام الأخرى مثل الأعمال المنزلية وتربية الأطفال.
4- الفوضى في الإنفاق
من الضروري أن يعمد الزوجان إلى وضع خطة إنفاق محددة ومتوازنة لتجنب الوقوع في المشاكل المالية، لأن غياب خطة دقيقة للإنفاق يؤدي عادة إلى وقوع الزوجين في مشاكل مالية، ويفضي إلى حالة من التوتر والضغط النفسي والجسدي.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 18 ساعة
قميل😎دراسه زاحفه😁😊
برق[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 18 ساعة
اكثر شي يجيب العبء هو الملل وكثرة المساس
اللي تبلد الإحساس 😤
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ 15 ساعة
سعدانه أم القمل والصيبان جوزوها على سعدان هههههههههههههه
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 14 ساعة
عدم التعاون بين الزوجين هو أكثر شيء يحول الحياة الزوجية إلى عبء
مو معقول يكون الزوجة عليها الطبخ والغسل والتنظيف ورعاية الأبناء وتدريسهم بالإضافة لعملها إذا كانت امراءة عاملة والزوج مايسوي شيء حقيقي في البيت
بعض الأزواج مخلي بيته فندق ياكل وينام وأغلب وقته ياسفريات أو في الإستراحة
وماأبخس حق الزوج أحياناً تكون الزوجة مهملة كل شيء ومعتمدة على الرجل في كل الأمور وماتعرف تدبر نفسها وبيتها وأبنائها
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 14 ساعة
*امرأة