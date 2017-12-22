” آل الشيخ ” يهنىء الأخضر بالفوز

طلال الغامدي(صدى):

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، المنتخب الأخضر بالفوز في أول مباراة ببطولة ” خليجي 23 ” على منتخب الخليج بهدفين مقابل هدف، قائلًا في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحمدلله.. مبروك ” .

كما أجرى رئيس الهيئة، قبل قليل، اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب، ليبارك لهم بالفوز.

وحقق المنتخب الوطني الفوز للمرة الأولى في افتتاح بطولة كأس الخليج أمام نظيره الكويتي صاحب الأرض في استاد جابر الأحمد الدولي، اليوم الجمعة، بهدفين مقابل هدف واحد فقط للأزرق.