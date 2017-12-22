بالصور.. زوجان يتبادلان عهود الزواج بين الشعب المرجانية

واشنطن(صدى):

نفذ زوجان جلسة تصوير غريبة من نوعها ، حيث تبادلا عهود الزواج بجوار الشعاب المرجانية بواسطة استخدام حاسبا لوحيا تحت الماء في منطقة ” مولاسيس ” قبالة جزيرة ” كي لارغو ” .

جاء ذلك بعد أربع سنوات من الحب، بين رقيب بالجيش البريطاني ومدربة غوص سابقة تحت الماء في محمية ” فلوريدا كيز ” الوطنية البحرية الأميركية ، ففي عام 2013 سافر توماس مولد، وهو من مدينة ليستر الإنجليزية، للمشاركة في تدريب عسكري للغوص بمنتجع ” أموراي دايف ” في كيز، حيث كانت ساندرا هايد تعمل مدربة غوص.

وارتبط الاثنان عاطفياً، وسافرت هايد إلى ليستر عدة مرات، كما زارها مولد في الولايات المتحدة.

وقرر الاثنان الزواج وخططا أن يكون الصيف المقبل داخل كنيسة إنجليزية، لكنهما قررا بعد ذلك أن الزواج تحت الماء في كيز لن يكون ملائماً فحسب، ولكن أقل كلفة.