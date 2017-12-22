بالصور.. زوجان يتبادلان عهود الزواج بين الشعب المرجانية
نفذ زوجان جلسة تصوير غريبة من نوعها ، حيث تبادلا عهود الزواج بجوار الشعاب المرجانية بواسطة استخدام حاسبا لوحيا تحت الماء في منطقة ” مولاسيس ” قبالة جزيرة ” كي لارغو ” .
جاء ذلك بعد أربع سنوات من الحب، بين رقيب بالجيش البريطاني ومدربة غوص سابقة تحت الماء في محمية ” فلوريدا كيز ” الوطنية البحرية الأميركية ، ففي عام 2013 سافر توماس مولد، وهو من مدينة ليستر الإنجليزية، للمشاركة في تدريب عسكري للغوص بمنتجع ” أموراي دايف ” في كيز، حيث كانت ساندرا هايد تعمل مدربة غوص.
وارتبط الاثنان عاطفياً، وسافرت هايد إلى ليستر عدة مرات، كما زارها مولد في الولايات المتحدة.
وقرر الاثنان الزواج وخططا أن يكون الصيف المقبل داخل كنيسة إنجليزية، لكنهما قررا بعد ذلك أن الزواج تحت الماء في كيز لن يكون ملائماً فحسب، ولكن أقل كلفة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه اهل العقول في راحة
سخافات
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 19 ساعة
ان شاء الله مختلفون على الصيف
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 19 ساعة
ان شاء الله ماتلحقون على الصيف
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2317 ] نشر منذ 18 ساعة
ياليت الحوت جاء يبارك لكم الزواج
في لقمة واحدة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة
مزاج خرطي وعقد قران خرطي ,,
,, دعواهم كلها خرطي في خرطي ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 13 ساعة
يتبادلون عهود الزواج ولا يتبادلون شغله ثانية
أحس الدعوى فيها مخدراااات😂😂😂😂😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لايبلانا
ضاقت بهم الارض
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 6 ساعات
يجيهم ان شاء الله سمك القرش يباركلهم