” زيدان ” : رونالدو وبيل جاهزين للقاء الكلاسيكو غدا
قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، إن لاعبيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل في كامل لياقتها استعدادا للمباراة المرتقبة غدا أمام برشلونة في ” كلاسيكو ” الدوري الإسباني لكرة القدم.
وضاف ” زيدان ” : أن ” تدرب كريستيانو اليوم إنه لائق 100 بالمئة… إنه يفكر فقط في مباراة الغد ونحن هكذا ” .
وشارك بيل كبديل في مباراتي الريال أمام الجزيرة الإماراتي وجريميو في مونديال الأندية لكنه أبلغ زيدان بأنه على استعداد تام للمواجهة الصعبة مع برشلونة غدا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
كفو يا زيدان …….. لا ترحمو البرشا