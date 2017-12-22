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” زيدان ” : رونالدو وبيل جاهزين للقاء الكلاسيكو غدا

” زيدان ” : رونالدو وبيل جاهزين للقاء الكلاسيكو غدا
ماجد محمد(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، إن لاعبيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل في كامل لياقتها استعدادا للمباراة المرتقبة غدا أمام برشلونة في ” كلاسيكو ” الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضاف ” زيدان ” : أن ” تدرب كريستيانو اليوم إنه لائق 100 بالمئة… إنه يفكر فقط في مباراة الغد ونحن هكذا ” .

وشارك بيل كبديل في مباراتي الريال أمام الجزيرة الإماراتي وجريميو في مونديال الأندية لكنه أبلغ زيدان بأنه على استعداد تام للمواجهة الصعبة مع برشلونة غدا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

كفو يا زيدان …….. لا ترحمو البرشا

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