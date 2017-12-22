” زيدان ” : رونالدو وبيل جاهزين للقاء الكلاسيكو غدا

ماجد محمد(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، إن لاعبيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل في كامل لياقتها استعدادا للمباراة المرتقبة غدا أمام برشلونة في ” كلاسيكو ” الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضاف ” زيدان ” : أن ” تدرب كريستيانو اليوم إنه لائق 100 بالمئة… إنه يفكر فقط في مباراة الغد ونحن هكذا ” .

وشارك بيل كبديل في مباراتي الريال أمام الجزيرة الإماراتي وجريميو في مونديال الأندية لكنه أبلغ زيدان بأنه على استعداد تام للمواجهة الصعبة مع برشلونة غدا.