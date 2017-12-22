بالصور.. حريق منجرة ببحر أبو السكينة بعسير يصيب عامل بحروق من الدرجة الأولى

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني بحر ابو سكينة حريق بمنجرة اخشاب والذي نتج عنه إصابة أحد العمال بحروق من الدرجة الأولى بساعده الأيمن خلال محاولته اخماد الحريق حيث جرى نقله للمستسفى عن طريق اسعاف الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني، باشرت الحالة باخماد الحريق وتهوية الموقع ويعزى السبب من خلال المعاينة والتحقيق الاولي الى تطاير شرر اثناء عملية لحام بالمنجرة ادى للحريق .