بسمة بوسيل بإطلالة تخطف الأنظار

السبت 23
ديسمبر
حلوة الدنياا لكن الجنة أحلى بكثييييير.
حفظكي الله يا بسمه بوسيل
يعني تشجعها على اللي هي فيه أتقي الله في كلامك .
تخطف الانظار بأيش ؟
يسمونها كيوت اللي مثل ذي بس الله يهديهن للستر
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👸[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 18 ساعة
حلوة الدنياا لكن الجنة أحلى بكثييييير.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 16 ساعة
حفظكي الله يا بسمه بوسيل
👸[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 10 ساعات
يعني تشجعها على اللي هي فيه أتقي الله في كلامك .
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات
تخطف الانظار بأيش ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 17 دقيقة
يسمونها كيوت اللي مثل ذي بس الله يهديهن للستر