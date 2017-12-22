” السومة ” ينتهي من عملية جراحية في كاحله

نواف السالم(صدى):

تعرض نجم الأهلي السوري عمر السومة إلى إصابة بالغة أدت إلى إجرائه لعملية جراحية عصر اليوم الجمعة ، في كاحله بمدينة ميونخ ، حيث أجراها على يد الطبيب الألماني كريستيان كيناست والتي انتهت بالنجاح .

ومن جانبه ، أكد النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، أن ” السومة ” سيضع جبيرة مؤقتة على كاحله لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ليبدأ بعدها فترة البرنامج التأهيلي .