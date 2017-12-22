  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” السومة ” ينتهي من عملية جراحية في كاحله

” السومة ” ينتهي من عملية جراحية في كاحله

” السومة ” ينتهي من عملية جراحية في كاحله
نواف السالم(صدى):

تعرض نجم الأهلي السوري عمر السومة إلى إصابة بالغة أدت إلى إجرائه لعملية جراحية عصر اليوم الجمعة ، في كاحله بمدينة ميونخ ، حيث أجراها على يد الطبيب الألماني كريستيان كيناست والتي انتهت بالنجاح .

ومن جانبه ، أكد النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، أن ” السومة ” سيضع جبيرة مؤقتة على كاحله لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ليبدأ بعدها فترة البرنامج التأهيلي .


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

الف الحمد لله على السلامة يا عقيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *