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بالفيديو.. مذيع برنامج يتعرض لمخالفة مرورية في موقف طريف

بالفيديو.. مذيع برنامج يتعرض لمخالفة مرورية في موقف طريف
حمود العنزي(صدى):

تعرض أحد مذيعي برنامج ” الله يعطيك خيرها ” لموقف طريف اليوم الجمعة ، بعد حصوله على مخالفة مرورية بسبب الوقوف الخاطئ بالتزامن مع إعداده تقريرًا عنها في أحد شوارع الرياض اليوم الجمعة .

وفي التفاصيل ، رافق المذيع الذي يدعى عبدالله مجموعة من الفرق المرورية لإعداد تقرير عن مخالفات الوقوف بالأماكن الخاطئة ، إلا أنه في نهاية التقرير اكتشف أنه يتعرض لنفس المخالفة بسبب إيقاف سيارته في مكان مخالف .

ومن جانبه ، علق مقدم البرنامج الفنان يوسف الجراح على الموقف بسخرية ، قائلًا ” للزميل عبدالله رسالة لك مني ومن جميع منسوبي البرنامج، تستاهل المخالفة ” .

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

لا تتكلم عن النظام وانت تخالف النظام حتى لو تسوي تقرير

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة

تستاهل المخالفه ,,

,, راح دور الفساد ، والآن الآن ,, انت عارف وانا عارف ,,

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