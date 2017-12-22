بالفيديو.. مذيع برنامج يتعرض لمخالفة مرورية في موقف طريف
تعرض أحد مذيعي برنامج ” الله يعطيك خيرها ” لموقف طريف اليوم الجمعة ، بعد حصوله على مخالفة مرورية بسبب الوقوف الخاطئ بالتزامن مع إعداده تقريرًا عنها في أحد شوارع الرياض اليوم الجمعة .
وفي التفاصيل ، رافق المذيع الذي يدعى عبدالله مجموعة من الفرق المرورية لإعداد تقرير عن مخالفات الوقوف بالأماكن الخاطئة ، إلا أنه في نهاية التقرير اكتشف أنه يتعرض لنفس المخالفة بسبب إيقاف سيارته في مكان مخالف .
ومن جانبه ، علق مقدم البرنامج الفنان يوسف الجراح على الموقف بسخرية ، قائلًا ” للزميل عبدالله رسالة لك مني ومن جميع منسوبي البرنامج، تستاهل المخالفة ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
لا تتكلم عن النظام وانت تخالف النظام حتى لو تسوي تقرير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 19 ساعة
على باله لاصار مع الشباب
يسوي الي يبي ويوقف خطاء عادي
عليك باالعافية كلها100ولا150ريال
حق عشى ليلة عندك🤗🤗🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة
تستاهل المخالفه ,,
,, راح دور الفساد ، والآن الآن ,, انت عارف وانا عارف ,,