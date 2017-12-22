بالفيديو.. مذيع برنامج يتعرض لمخالفة مرورية في موقف طريف

حمود العنزي(صدى):

تعرض أحد مذيعي برنامج ” الله يعطيك خيرها ” لموقف طريف اليوم الجمعة ، بعد حصوله على مخالفة مرورية بسبب الوقوف الخاطئ بالتزامن مع إعداده تقريرًا عنها في أحد شوارع الرياض اليوم الجمعة .

وفي التفاصيل ، رافق المذيع الذي يدعى عبدالله مجموعة من الفرق المرورية لإعداد تقرير عن مخالفات الوقوف بالأماكن الخاطئة ، إلا أنه في نهاية التقرير اكتشف أنه يتعرض لنفس المخالفة بسبب إيقاف سيارته في مكان مخالف .

ومن جانبه ، علق مقدم البرنامج الفنان يوسف الجراح على الموقف بسخرية ، قائلًا ” للزميل عبدالله رسالة لك مني ومن جميع منسوبي البرنامج، تستاهل المخالفة ” .