ضاحي خلفان: عبد الملك الحوثي ضيع بلاده

ابوظبي(صدى):

قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي الأسبق، إن عبد الملك بدر الدين الحوثي ضيع أهله وبلاده مقابل مليشيات إيرانية تحكمها ولاية الفقية الذي لا يفقه شيئا.

وفي تغريدة سابقة أضاف ” خلفان ” ، ” إضربوا الحوثي في كل مكان، وأدخلوا صنعاء في خير أمان، إن هذي الارض ارض عربية، فأهتفي صنعاء تبا لإيران ” .