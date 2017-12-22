ضاحي خلفان: عبد الملك الحوثي ضيع بلاده
قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي الأسبق، إن عبد الملك بدر الدين الحوثي ضيع أهله وبلاده مقابل مليشيات إيرانية تحكمها ولاية الفقية الذي لا يفقه شيئا.
وفي تغريدة سابقة أضاف ” خلفان ” ، ” إضربوا الحوثي في كل مكان، وأدخلوا صنعاء في خير أمان، إن هذي الارض ارض عربية، فأهتفي صنعاء تبا لإيران ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 19 ساعة
ياخلفان
والله أنت الي مضيع
اليمن ليست بلد الكلب الحوثي
وكل الناس تعرف أن أصول الحوثي أيرانية
وأنه جاء لليمن من زمان
وبدأ يضحك عليهم لأنه يجيد القراءه والكتابة
ودخل لهم من باب الدين وسيدي حسين
فلا تقعد تضحك على نفسك.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح كلاهما ضيعو اليمن