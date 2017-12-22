حارس منتخب ” تشيلي ” : ” بيتزي ” لا يستحق الهجوم عليه

ماجد محمد(صدى):

اعتبر حارس مرمى المنتخب التشيلي جوني هيريرا، الهجوم الذي تعرَض له المدير الفني الحالي للمنتخب الأخضر، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، من محترف العين والوحدة الإماراتيين السابق اللاعب خورخي فالديفيا، لا أخلاقيًا من اللاعب.

وأكد الحارس التشيلي، أنه لا بد أن يكون الهجوم عليه أمامه وهو في منصب المسئولية، مؤكدًا أن ” بيتزي ” كان رجلاً مع الفريق، وكان الشخص المناسب جداً لمنتخب بلاده، موضحًا أنه لا يستحق هذا الهجوم.