في ذكرى البيعة.. محافظ حريملاء: المملكة تنعم بأمن واستقرار لا يعيشه العالم

سعيد العجل(صدى):

أكد عبدالرحمن بن زيد الهزاني، محافظ حريملاء، أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، تأتي و نحن ننعم بما نحن عليه من أمن واستقرار على النهج الإسلامي العظيم في ظل ما يعيشه العالم من فوضى عارمة سفكت به الدماء وأزهقت الأرواح.

وقال ” الهزاني ” في بيانه: ” لنحمد الله بهذا النهج القويم بيعة وولاء لملك إمام عاهد الله على خدمة الحرمين الشريفين ورعاية مصالح شعبه والقيام على جمع كلمة الأمة وحل قضاياها المصيرية في ضوء الأعراف الدولية والمواثيق التاريخية التي انتهجها ملوك المملكة العربية السعودية بسيرة نيرة ليلها كنهارها، في ذكرى البيعة الثالثة، تأتي البيعة لتؤكد نهج هذه الدولة في سياستها المباركة لكل قضايا الأمة واستشعاراً لعظم المكانة والقيام بمسؤولياتها الجسيمة ” .

وأضاف :” استكمال مشاريع الحرم المكي والمدني وخدمة ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، واستمرار الدعم لقضايا الأمة وفِي الخطاب الملكي الكريم من مولاي سلمان – أيَّده الله – مستقبل العزة في خطى الواثق ملكاً تسير سياسة الإصلاح باعتدال لا انحلال وتسامح لا انهزامية ” .

واستكمل : ” فِي هذه البيعة المتجددة تباشير ميزانية العزة أكبر ميزانية في التاريخ السعودي بتوازن مهيب لامتلاك الصندوق السيادي الأكبر في العالم فلا فساد ولا محسوبية بعدل ومساواة نحو رؤية واعدة تحققها سواعد مواطني ومواطنات هذا الوطن، وإني لأتذكر قول الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، فدعواتي ودعوة كل مواطن سعودي وكل عربي شريف ومسلم مخلص لمولاي سلمان بأن يحفظه الله ويسدد خطاه ويبارك رأيه ويهيىء له البطانة الصالحة ويعز به الإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب ” .