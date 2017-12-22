دهس طفل بالطائف لسيره في مكان غير مخصص للمشاة

عبد العزيز القثامي(صدى):

تعرض طفل للدهس أثناء عبوره لطريق مخالف للطرق المخصصة للمشاة بجعرانة في الطائف اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابته .

ومن جانبه ، أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة عن الحادث ” تويتر ” ، قائلًا ” دهس طفل بالطائف جعرانة بسبب العبور من مكان غير مخصص للمشاة نتج عنه إصابته .. باشر الحادث الجهات المختصة ” .