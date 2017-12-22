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دهس طفل بالطائف لسيره في مكان غير مخصص للمشاة

دهس طفل بالطائف لسيره في مكان غير مخصص للمشاة
عبد العزيز القثامي(صدى):

تعرض طفل للدهس أثناء عبوره لطريق مخالف للطرق المخصصة للمشاة بجعرانة في الطائف اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابته .

ومن جانبه ، أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة عن الحادث ” تويتر ” ، قائلًا ” دهس طفل بالطائف جعرانة بسبب العبور من مكان غير مخصص للمشاة نتج عنه إصابته .. باشر الحادث الجهات المختصة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة

الله يشفيه…مشهد مؤلم..

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

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