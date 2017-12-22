دهس طفل بالطائف لسيره في مكان غير مخصص للمشاة
تعرض طفل للدهس أثناء عبوره لطريق مخالف للطرق المخصصة للمشاة بجعرانة في الطائف اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابته .
ومن جانبه ، أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بالداخلية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة عن الحادث ” تويتر ” ، قائلًا ” دهس طفل بالطائف جعرانة بسبب العبور من مكان غير مخصص للمشاة نتج عنه إصابته .. باشر الحادث الجهات المختصة ” .
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
الله يشفيه…مشهد مؤلم..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله