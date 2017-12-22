لأول مرة في تاريخ ديربي الخليج .. الأخضر يكسب الكويت في استاد جابر الأحمد
حقق المنتخب الوطني الفوز للمرة الأولى في افتتاح بطولة كأس الخليج أمام نظيره الكويتي صاحب الأرض في استاد جابر الأحمد الدولي اليوم الجمعة بهدفين مقابل هدف واحد فقط للأزرق.
وافتتح أهداف المباراة اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الثالثة عشر من الشوط الأول ، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب مختار فلاتة في الدقيقة 52 من الشوط الثاني ، وسجل هدف منتخب الكويت الوحيد اللاعب عبدالله البريكي في الدقيقة الـ 60 من الشوط الثاني.
يذكر أن المباراة هي الأولى ضمن جولات بطولة خليجي 23 التي بدأت اليوم الجمعة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
مبرووووك للاخضر
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة
مبروووك فريق مميز لعب بدون ضغوطات فأبدع
معلم[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 15 ساعة
مبارك لمنتخبنا الوطني .. وإن شاء الله كأس
الخليج .. يارب ..
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات
تمنيت ان النتيجه انتهت لصالحنا 2 ….. صفر ولكن حارسنا فاتح فمه ورجيله الله يصلحه ويهديه
لن شاء الله في المباريات القادمه يصحصح اكثر ولا يرتخي
الخطاء اللي يتكرر دائما مع منتخبنا ان المدرب يلعب بطريقة الهجوم فأذا حققنا هدف او هدفين غير الخطه الى دفاع وهذا خطاء كبير والمفروض يستمر المنتخب في الهجوم لكي على الاقل يجعل الخصم بعيد عن المرمى السعودي