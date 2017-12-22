لأول مرة في تاريخ ديربي الخليج .. الأخضر يكسب الكويت في استاد جابر الأحمد

ماجد الاشرم(صدى):

حقق المنتخب الوطني الفوز للمرة الأولى في افتتاح بطولة كأس الخليج أمام نظيره الكويتي صاحب الأرض في استاد جابر الأحمد الدولي اليوم الجمعة بهدفين مقابل هدف واحد فقط للأزرق.

وافتتح أهداف المباراة اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الثالثة عشر من الشوط الأول ، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب مختار فلاتة في الدقيقة 52 من الشوط الثاني ، وسجل هدف منتخب الكويت الوحيد اللاعب عبدالله البريكي في الدقيقة الـ 60 من الشوط الثاني.

يذكر أن المباراة هي الأولى ضمن جولات بطولة خليجي 23 التي بدأت اليوم الجمعة.