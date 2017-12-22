الأرصاد توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدًا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بالمملكة، غدًا السبت، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.

كما تنشط الرياح، على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ” تشمل الأجزاء الساحلية منها ” ، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الشمالية للمملكة.

وفيما يخص منطقة البحر الأحمر، فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وعن حالة الطقس على الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، تتحول الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وبالنسبة لارتفاع الموج سيكون من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة: