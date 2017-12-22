الأرصاد توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدًا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس بالمملكة، غدًا السبت، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة.
كما تنشط الرياح، على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ” تشمل الأجزاء الساحلية منها ” ، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الشمالية للمملكة.
وفيما يخص منطقة البحر الأحمر، فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وعن حالة الطقس على الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، تتحول الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وبالنسبة لارتفاع الموج سيكون من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
الحمد لله الحرارة معتدلة..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
خراطين ……….. الجو عكس ما توقعتو