بالصور.. اتجاه تويوتا 86 موديل 2018 بنسخة GT لأمريكا

واشنطن(صدى):

تبيع تويوتا موديل 86 في نسخة GT في القارة الأوروبية بدون اختلاف في التصميم أو الجوانب الفنية ولكن هذه السيارة في طريقها لأمريكا الشمالية في مستوى التجهيز GT موديل 2018.

وتحمل السيارة فرش جلدي جديد على المقاعد وعجلة القيادة ومكابح اليد مع تطريز فضي مختلف ومساند رأس بخاصية التسخين وعجلة قيادة متعددة المهام ونظام تحكم في المناخ مزدوج المناطق وزر لتشغيل المحرك ووحدة للحماية من السرقة.

وتم تحديث كل الموديلات بنظام ترفيهي 4.2 بوصة يعرض درجة الحرارة وعزم الدوران بينما مصابيح الضباب فجاءت LED معدلة في الأمام ولوح أيروديناميكي أسفل جسم السيارة وتطعيمات بنفس لون السيارة. وسيبدأ بيع السيارة بسعر يبدأ من 29.280 دولار مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات بينما النسخة بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات فتزيد بواقع 720 دولار.