” فريق سالك التطوعي ” يبدء في توزيع الحقيبة الشتوية على العمالة الوافدة‎

يوسف المعيويد(صدى):

أنطلقت مساء اليوم الجمعة حملة فريق سالك التطوعي بنادي الروضة ( كسوة شتاء ) والتي تستهدف المحتاجين والعاملة الوافدة.

‎حيث بدء انطلاق الحملة من مقر نادي الروضة بمدينة الجشة وذلك بتواجد أعضاء الفريق وفي مقدمتهم رئيس الفريق الاستاذ فهد الصقر الذي بدوره أشرف على أخر الاستعدادات قبل الانطلاق.

‎وبعد ذلك تم توجيه أعضاء الفريق على نقاط التوزيع وهي مدينة الكلابية والمبرز والهفوف ومدينة الجفر والطرف والجشة ومحطات الوقود وأماكن العمالة الوافدة .

‎وقام أعضاء فريق سالك التطوعي بتوزيع الحقيبة الشتوية على المحتاجين والعمالة الوافدة، وكانت هناك توجيهات من رئيس الفريق بتغطية أكبر عدد ممكن من المستهدفين الذين توافدو على نقاط التوزيع وحصلو على الحقيبة المخصصة لهم.

كما وصلت شحنه جديدة مساء اليوم وهي عباره عن حقيبة شتوية وبطانيات وسوف يتم توزيعها غدا السبت بمشيئة الله تعالى على المحتاجين وذلك في إطار الحملة التي يقودها الفريق والتي تستمر حتى يوم غداً السبت باذن الله .

ومن جانبة شدد رئيس فريق سالك التطوعي الاستاذ فهد الصقر على أعمال الفريق الذي يحضى بمتابعة دقيقة من رئيس نادي الروضة بمدينة الجشة الاستاذ إيهاب بن يوسف الدوسري الذي حرص على أدق التفاصيل وذلك لتقديم مزيد من الجهد لخدمة المحتاجين والعمالة الوافدة من خلال حملة كسوة شتاء.

وبعد انتهاء حملة اليوم الجمعة قدم رئيس الفريق شكره لكل من ساهم في هذه الحملة من أهالي مدينة الجشة خاصة والأحساء عامة كما قدم شكره لاعضاء الفريق الذين أنجزوا المهمه بكل أتقان.