قرار جريء للجنة المنظمة لـ ” خليجي 23 ” بشأن القنوات الفضائية

ماجد محمد(صدى):

ألغت اللجنة المنظمة لدورة ” خليجي 23 ” التي تقام بدولة الكويت، شعارات القنوات الفضائية المشاركة في تغطية البطولة، بعد انسحاب بعثتي المنتخب السعودي والإماراتي من المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الخميس؛ لوجود شعار قناة ” بي ان سبورت ” القطرية.

وبموجب القرار الذي أصدرته اللجنة المنظمة للكأس، سيتم وضع الميكروفونات في المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي المنتخبات بدلًا من شعارات الفضائيات المختلفة.

وافتتحت، اليوم الجمعة، أولى مباريات كأس الخليج، في دورته الثالثة والعشرين، المُقام على استاد الملك جابر الدولي، بمباراة المنتخب الأخضر والكويت.