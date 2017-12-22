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آليات صارمة لكشف الغش في مزايين الإبل

آليات صارمة لكشف الغش في مزايين الإبل
عادل الحربي(صدى):

حددت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مجموعة من الآليات الصارمة للكشف عن الغش في مزايين الإبل والعثور على المخالفات ، حيث تمثلت الآليات في تحديد لجان خاصة متعددة ، من بينها لجنة تختص بالنظر والتحقيق ، ولجنة طبية فضلًا عن أجهزة خاصة للكشف .

ومن جانبه ، لفت المتحدث باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي ، إلى أن من تكشف مخالفته للتعليمات سيتعرض لعقوبات رادعة قد تصل للاستبعاد من المشاركة في هذه الدورة و5 دورات مقبلة كحد أدنى .

وأوضح ” البقمي ” المحظورات خلال المسابقة والتي تتمثل في حقن الإبل بالسليكونوالفيل​ر والبوتكس ، بالإضافة إلى استعمال الزيوت بجميع أنواعها وضرب الإبل بالإبر المنشطة والمخدرة ، فضلًا عن استعمال السكر والحلوى المشابهة له أوا لصبغ وتغيير لون الجلد أو الشعر للإبل أو أي عمليات جراحية تقام للإبل لتغيير الشكل .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 20 ساعة

عوذاء الغش في كل شي ، حتى في البل ..؟؟

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة

الغش منتشر حتى في الغنم والماعز

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

اذا افتكينا من مزايين الابل فاحنا بخير

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