آليات صارمة لكشف الغش في مزايين الإبل

عادل الحربي(صدى):

حددت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مجموعة من الآليات الصارمة للكشف عن الغش في مزايين الإبل والعثور على المخالفات ، حيث تمثلت الآليات في تحديد لجان خاصة متعددة ، من بينها لجنة تختص بالنظر والتحقيق ، ولجنة طبية فضلًا عن أجهزة خاصة للكشف .

ومن جانبه ، لفت المتحدث باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي ، إلى أن من تكشف مخالفته للتعليمات سيتعرض لعقوبات رادعة قد تصل للاستبعاد من المشاركة في هذه الدورة و5 دورات مقبلة كحد أدنى .

وأوضح ” البقمي ” المحظورات خلال المسابقة والتي تتمثل في حقن الإبل بالسليكونوالفيل​ر والبوتكس ، بالإضافة إلى استعمال الزيوت بجميع أنواعها وضرب الإبل بالإبر المنشطة والمخدرة ، فضلًا عن استعمال السكر والحلوى المشابهة له أوا لصبغ وتغيير لون الجلد أو الشعر للإبل أو أي عمليات جراحية تقام للإبل لتغيير الشكل .