آليات صارمة لكشف الغش في مزايين الإبل
حددت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مجموعة من الآليات الصارمة للكشف عن الغش في مزايين الإبل والعثور على المخالفات ، حيث تمثلت الآليات في تحديد لجان خاصة متعددة ، من بينها لجنة تختص بالنظر والتحقيق ، ولجنة طبية فضلًا عن أجهزة خاصة للكشف .
ومن جانبه ، لفت المتحدث باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي ، إلى أن من تكشف مخالفته للتعليمات سيتعرض لعقوبات رادعة قد تصل للاستبعاد من المشاركة في هذه الدورة و5 دورات مقبلة كحد أدنى .
وأوضح ” البقمي ” المحظورات خلال المسابقة والتي تتمثل في حقن الإبل بالسليكونوالفيلر والبوتكس ، بالإضافة إلى استعمال الزيوت بجميع أنواعها وضرب الإبل بالإبر المنشطة والمخدرة ، فضلًا عن استعمال السكر والحلوى المشابهة له أوا لصبغ وتغيير لون الجلد أو الشعر للإبل أو أي عمليات جراحية تقام للإبل لتغيير الشكل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 20 ساعة
عوذاء الغش في كل شي ، حتى في البل ..؟؟
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة
الغش منتشر حتى في الغنم والماعز
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
اذا افتكينا من مزايين الابل فاحنا بخير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 18 ساعة
مزايين الهبل غسيل اموال