حقيقة الصورة المتداولة لفتاة سعودية تقوم بوظيفة ” المارشلر “

نايف السالم(صدى):

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي بن معلوي الذيب، أن الصورة المتداولة لإحدى الفتيات بالمملكة وهي تعمل في ساحة المطار، إنها ضمن برنامج تدريبي تنفذه إحدى شركات الطيران الخاص في المطار، مشيرًا إلى البرنامج التدريبي يشمل التعرف على الجوانب التشغيلية التي من ضمنها طريقة استقبال وتوجيه الطائرات للوقوف.

وأضاف ” الذيب ” ، أن هذا النوع من المهام والوظائف يعد تخصصاً فنياً يتطلب تدريبًا خاصًّا ويتطلب منح رخص للمتدربين من الإدارات المعنية قبل ممارسة هذه المهام داخل ساحة المطار، كما يتم الإشراف المباشر عليهن لضمان تطبيقهن معايير السلامة بطريقة صحيحة.

وأكد حرص الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في إدارة مطار المؤسس، على تشجيع الفتيات بالمملكة على العمل في كافة المرافق والإدارات بالمطار بعد حصولهن على رخص العمل الفنية من الإدارات المعنية، مع مراعاة خصوصية المرأة المسلمة وفق القواعد والضوابط الشرعية.