بالصور.. ” طوارئ البيئة ” تغلق محل عصائر بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت فرق الطوارئ المختصة بصحة البيئة في الرياض من إجراء جولات تفقدية ببعض المناطق لرصد المخالفات بالمنشآت والمحلات التجارية .

وأسفرت الحملة عن إغلاق محل عصائر بعدما اتضح أنه يجلب المياه التي يحضر منها المنتجات بطرق غير صحية تسبب الأمراض للزبائن .