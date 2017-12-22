بالصور.. ” طوارئ البيئة ” تغلق محل عصائر بالرياض
تمكنت فرق الطوارئ المختصة بصحة البيئة في الرياض من إجراء جولات تفقدية ببعض المناطق لرصد المخالفات بالمنشآت والمحلات التجارية .
وأسفرت الحملة عن إغلاق محل عصائر بعدما اتضح أنه يجلب المياه التي يحضر منها المنتجات بطرق غير صحية تسبب الأمراض للزبائن .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
كلها خياس وقذارة خاصة حق العصيرات يشترونها من المحلات مثلجة بـ 15 ريال تسوي لهم 10 جراكل كل جركل
يبيعوه بـ 20 ريال ………. قال ايه طازج
ابتعدو عنهم والله انه مليان سكر